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Шукшина о Егоре Криде и его "разговорах о важном" с детьми: чем отличается от Моргенштерна*?

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина сравнила Егора Крида с Моргенштейном* и Даней Милохиным.

Шукшина о Егоре Криде и его "разговорах о важном" с детьми: чем отличается от Моргенштерна*?

Заслуженная артистка России задалась вопросом, чем отличаются песни Егора Крида от творчества его коллег по шоу-бизнесу — Моргенштерна и Дани Милохина.

"Единственный вариант ответа: видимо, связями", — предположила Шукшина.

В подтверждение своих слов она разместила в своëм микроблоге пост Михаила Богданова, в котором приводятся фрагменты текстов песен Егора Крида в контексте новости о том, что певец проведëт с детьми Разговоры о важном.

В отрывках текста исполнителя много нецензурной лексики.

"Нас путают фильмы, путают книги,

Будто бы финиш будет красивым

Будто всех ждёт счастливый конец,

Но мы же в России — тут счастливых нет (нет)", — приводится образец творчества певца.

* признан в России иностранным агентом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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