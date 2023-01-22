Актриса Мария Шукшина сравнила Егора Крида с Моргенштейном* и Даней Милохиным.
Заслуженная артистка России задалась вопросом, чем отличаются песни Егора Крида от творчества его коллег по шоу-бизнесу — Моргенштерна и Дани Милохина.
"Единственный вариант ответа: видимо, связями", — предположила Шукшина.
В подтверждение своих слов она разместила в своëм микроблоге пост Михаила Богданова, в котором приводятся фрагменты текстов песен Егора Крида в контексте новости о том, что певец проведëт с детьми Разговоры о важном.
В отрывках текста исполнителя много нецензурной лексики.
"Нас путают фильмы, путают книги,
Будто бы финиш будет красивым
Будто всех ждёт счастливый конец,
Но мы же в России — тут счастливых нет (нет)", — приводится образец творчества певца.
* признан в России иностранным агентом.
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