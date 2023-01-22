Шукшина о Егоре Криде и его "разговорах о важном" с детьми: чем отличается от Моргенштерна*?

Актриса Мария Шукшина сравнила Егора Крида с Моргенштейном* и Даней Милохиным.

Заслуженная артистка России задалась вопросом, чем отличаются песни Егора Крида от творчества его коллег по шоу-бизнесу — Моргенштерна и Дани Милохина.

"Единственный вариант ответа: видимо, связями", — предположила Шукшина.

В подтверждение своих слов она разместила в своëм микроблоге пост Михаила Богданова, в котором приводятся фрагменты текстов песен Егора Крида в контексте новости о том, что певец проведëт с детьми Разговоры о важном.

В отрывках текста исполнителя много нецензурной лексики.

"Нас путают фильмы, путают книги, Будто бы финиш будет красивым Будто всех ждёт счастливый конец, Но мы же в России — тут счастливых нет (нет)", — приводится образец творчества певца.

* признан в России иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.