Вера Брежнева заявила, что испытывает эмоциональный спад

Украинская певица Вера Брежнева после февральских событий уехала из России и обосновалась в Италии. В стране у артистки имеется элитный особняк, где на данный момент она проживает с дочерью Сарой.

Бывшая солистка "ВИА Гры" опубликовала новые фотографии в Сети, которыми шокировала подписчиков. Брежнева поделилась переживаниями и угнетённым состоянием.

Поклонники артистки отметили, что она сильно похудела и выглядит болезненно.

"Очень много вопросов внутри, которые так и останутся без ответов. Снова эмоциональный спад. В такие моменты очень нужна опора. Сейчас, как никогда, чувствую её в любви. Это то, что согревает, сохраняет смыслы. Так рада была утром снова увидеть родных, любимых людей, улыбнуться, отвести детей в школу, сыграть им на губной гармошке и просто увидеть их улыбки. У меня эмоциональное состояние очень сказывается на теле. Сегодня болит всё. Сама себе могу помочь растяжкой, дыханием, чистым питанием. Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки", — написала звезда.

Ранее Брежнева подтвердила расставание с композитором и автором песен Константином Меладзе.

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