Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"

Украинская певица Вера Брежнева оправилась после развода с композитором Константином Меладзе. В интервью изданию Super артистка заявила, что в браке она была "удобной куклой".

После начала спецоперации на Украине Брежнева отреклась от России, где долгие годы зарабатывала себе на безбедную жизнь. Певица находится за границей и пытается строить карьеру.

Брак с Константином Меладзе оказался несчастливым. Артистка не смогла почувствовать себя любимой и желанной женщиной, поэтому долгое время просто терпела выходки супруга, показывая на публике счастливые отношения. Бывшая солистка "ВИА Гры" рассказала, что развод прошёл для неё не тяжело и на данный момент её интересует только работа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.