Певец Сергей Галанин осудил Монеточку за поддержку Украины и нацистские лозунги

Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин прокомментировал поведение певицы Монеточки на концерте в Литве. Во время выступления исполнительница выкрикивала националистические лозунги.

Видео со скандального выступления быстро разлетелось по Сети. Многие представители отечественного шоу-бизнеса осудили Елизавету Гырдымову и её выходку за границей. По этому поводу высказался Галанин и заявил, что проблемы певицы могут быть связаны с её недостаточной образованностью.

"С одной стороны, начинает бурлить негодование какое-то. С другой стороны, она не понимает силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. В этом смысле её очень жалко. Когда-нибудь бумерангом вернётся то, что она делает. Что будет происходить с её душой — вопрос", — заявил музыкант в беседе с телеканалом "360".

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