Публицист Прилепин осудил Монеточку за нацистские лозунги и поддержку Украины в Литве

Российский писатель Захар Прилепин в Telegram-канале раскритиковал поведение певицы Монеточки на концерте в Литве. Артистка скандировала украинские националистические лозунги и поддерживала Украину.

Прилепин с сожалением заявил, что Елизавета Гырдымова является представителем нового поколения детей, которое воспитало российское общество. По мнению писателя, со временем нужно "лечить" подобные проявления ненависти к родной стране.

"Дети, которых мы вырастили сами. Внутри нашей страны, используя для этого государственные институции. Пока мы сами себе вслух об этом не скажем, лечение, мягко говоря, проблематично", — написал Прилепин в Сети.

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