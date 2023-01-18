Поддержавшая Украину певица Монеточка ответила на нападки: "Никакие вы не патриоты"

Певица Монеточка подразнила своих критиков, рассказав, что не только сказала: "Слава Украине!", но и "собрала кучу денег" для украинских беженцев.

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, назвала тех, кто не неё нападает, "ребятами из зиганутых пабликов".

"Как я помню, вы с 24 февраля не уничтожаете Украину, а наоборот защищаете и спасаете её. Чем же тогда вам не угодила поддержка и помощь её жителям? Или всё-таки от них и освобождаете?" — написала исполнительница в своём микроблоге.

Гырдымову позабавило то, что антироссийским лозунгом посчитали фразу "Россия будет свободной".

Певица намекнула на интервью Юрия Дудя* и с телеведущим Оскаром Кучерой, упомянув "квартиру со ста комнатами" и борьбу с Люцифером и нумерацией родителей.

"Никакие вы не патриоты, потому что поддерживаете режим, отправляющий на смерть ваших сограждан во имя невнятно сформулированных целей, меняющихся каждую неделю", — выразила своё мнение артистка.

Ранее писатель Захар Прилепин осудил Монеточку за лозунги в поддержку Украины.

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