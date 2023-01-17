Съезд детей Дженнифер Лопес и Бена Аффлека выдался «эмоциональным»

Американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес рассказала в эфире шоу Today о браке с актером Беном Аффлеком.

Спустя 20 лет Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. Более того, в прошлом году они наконец-то сыграли свадьбу. В интервью Лопес призналась, что период, когда они с Беном и их дети съезжались, был достаточно эмоциональным. Однако певица очень рада, что все так сложилось.

"Это был действительно своего рода эмоциональный съезд, но в то же время все мечты сбылись. И это был просто феноменальный год. Думаю, это был мой лучший год с тех пор, как родились мои дети", — призналась Лопес.

Вдобавок к этому знаменитость добавила, что ее муж очень "очень мечтательный и милый". Дженнифер отметила, что не сожалеет о том, что их брак с Беном сложился не сразу, поскольку в долгосрочной перспективе это решение оказалось правильным.

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