Анна Калашникова помимо исполнения песен также ведет мероприятия у звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитость рассказала, как в этот раз провели новогодние корпоративы российские звезды.
Говоря об известных российских певицах Лолите и Любови Успенской, ведущая отметила, что они очень трудолюбивы и готовы работать "чуть ли не каждый день". По мнению Калашниковой, рядом с такой успешной женщиной, как Успенская, должен быть не менее успешный и очень уверенный в себе мужчина, который не ревновал бы в том числе.
"Я знаю, что у Любы очень много поклонников, они приходят на ее концерты — все эти люди очень высокого ранга", — рассказала "МК" Калашникова.
София Ротару в этом году не была замечена ни на одном корпоративе. Анна Калашникова отмечает, что это скорее обусловлено политической позицией артистки, а не отсутствием заказов.
Среди молодого поколения артистов Калашникова выделила певца Хабиба. По ее словам, он очень хороший, простой и трудолюбивый парень.
"Хабиб работает на каждом мероприятии, которое я веду. За прошлый год я работала с ним раз двадцать", — поделилась ведущая.
Говоря об исполнителе SHAMAN, Калашникова связала его успех и популярность с политическим аспектом.
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