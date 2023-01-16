Анна Калашникова рассказала об идеальном мужчине для Любови Успенской

Анна Калашникова помимо исполнения песен также ведет мероприятия у звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитость рассказала, как в этот раз провели новогодние корпоративы российские звезды.

Говоря об известных российских певицах Лолите и Любови Успенской, ведущая отметила, что они очень трудолюбивы и готовы работать "чуть ли не каждый день". По мнению Калашниковой, рядом с такой успешной женщиной, как Успенская, должен быть не менее успешный и очень уверенный в себе мужчина, который не ревновал бы в том числе.

"Я знаю, что у Любы очень много поклонников, они приходят на ее концерты — все эти люди очень высокого ранга", — рассказала "МК" Калашникова.

София Ротару в этом году не была замечена ни на одном корпоративе. Анна Калашникова отмечает, что это скорее обусловлено политической позицией артистки, а не отсутствием заказов.

Среди молодого поколения артистов Калашникова выделила певца Хабиба. По ее словам, он очень хороший, простой и трудолюбивый парень.

"Хабиб работает на каждом мероприятии, которое я веду. За прошлый год я работала с ним раз двадцать", — поделилась ведущая.

Говоря об исполнителе SHAMAN, Калашникова связала его успех и популярность с политическим аспектом.