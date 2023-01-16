Певец SHAMAN дал долгожданные концерты в Мариуполе и Луганске

Российский певец SHAMAN дал большой концерт для жителей и военнослужащих в Мариуполе и Луганске. По словам артиста, для него большая честь побывать там и пообщаться с людьми.

Ярослав Дронов поделился своими впечатлениями в своём Telegram-канале, отметив, что зрители приняли его как родного. Исполнитель сообщил, что на подготовку к концерту ушло несколько месяцев.

"Я рад, что на карте маршрута моего большого сольного тура по городам страны появились Новороссия и Донбасс! Мариуполь, Луганск и Ростов-на-Дону. Я никогда этого не забуду", — написал SHAMAN.

Молодой исполнитель часто подвергался критике после начала спецоперации на Украине и долгое время не включал в концертный график своё выступление в Донбассе.

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