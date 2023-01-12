Актёр Вячеслав Манучаров раскритиковал Урганта и его передачу "Вечерний Ургант"

Телеведущий и актёр Вячеслав Манучаров часто критикует представителей шоу-бизнеса и коллег, которые критиковали СВО на Украине. Под критику артиста попал Иван Ургант и его передача "Вечерний Ургант".

Манучаров после февральских событий чётко выразил своё мнение и полностью поддержал ВС РФ в СВО на Украине. Многие артисты российского шоу-бизнеса приняли противоположную сторону, при этом, продолжают работать в стране.

По словам актёра, отсутствие в эфире федерального канала шоу "Вечерний Ургант" обусловлено тем, что в программе слишком часто показывали иноагентов и людей, далеких от русской культуры.

"Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального эфира, но, если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звёздам, как вы, то ваша чудная программа уже давно была бы в эфирной сетке", — заявил Вячеслав Манучаров.

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