Телеведущий Иван Ургант в очередной раз намекнул на возвращение "Вечернего Урганта" в эфир Первого канала. Актёр в своих соцсетях опубликовал неоднозначный ролик, который вызвал споры со стороны подписчиков.
Видео было стилизовано под выпуск передачи "Панорама". В качестве ведущего выступил Александр Ширвиндт. Он рассказал о карьере Урганта и выразил сожаление, что тот рано ушёл из жизни.
"Как ушёл? Я жив!" — заявил Ургант и убежал из кадра.
Сам Иван Ургант в ролике следит за передачей Ширвиндта. Также в видео можно видеть фрагменты некоторых выпусков "Вечернего Урганта".
Поклонники телеведущего предположили, что это может означать скорое возвращение шоу на телевидение.
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