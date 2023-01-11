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Шоумен Иван Ургант намекнул на возвращение "Вечернего Урганта" на Первый канал

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в очередной раз намекнул на возвращение "Вечернего Урганта" в эфир Первого канала. Актёр в своих соцсетях опубликовал неоднозначный ролик, который вызвал споры со стороны подписчиков.

Видео было стилизовано под выпуск передачи "Панорама". В качестве ведущего выступил Александр Ширвиндт. Он рассказал о карьере Урганта и выразил сожаление, что тот рано ушёл из жизни.

"Как ушёл? Я жив!" — заявил Ургант и убежал из кадра.

Сам Иван Ургант в ролике следит за передачей Ширвиндта. Также в видео можно видеть фрагменты некоторых выпусков "Вечернего Урганта".

Поклонники телеведущего предположили, что это может означать скорое возвращение шоу на телевидение.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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