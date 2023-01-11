Адвокат Алешкин допустил, что певцу Меладзе запретят въезд в Россию на 50 лет за дискредитацию ВС РФ

Во время выступления на корпоративе в Дубае заслуженный артист РФ Валерий Меладзе сказал фразу "Героям — слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине", с которым к нему обратился один из гостей. Певцу могут не разрешить въезд в Россию на 50 лет после его заявления в Дубае. Об этом проинформировал адвокат Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что, если слова Меладзе воспринимать как дискредитацию российской армии, можно считать, что он принял сторону Украины.

"Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой — признание иностранным агентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз", — приводит слова адвоката BLITZ+.

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