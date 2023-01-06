Музыкальный критик Соседов заявил, что артисту РФ Меладзе нужно навсегда покинуть Россию за слова о СВО

Во время выступления на корпоративе в Дубае заслуженный артист РФ Валерий Меладзе сказал фразу "Героям — слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине", с которым к нему обратился один из гостей. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал произошедшее в беседе с "Вечерней Москвой".

Он считает, что артист РФ заслуживает бойкота со стороны всех телеканалов и радиостанций России и должен покинуть страну.

"Меладзе должен быть объявлен персоной нон грата на всех российских телеканалах, его песни должны быть запрещены для ротации на всех радиостанциях страны. Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда", — заявил Соседов.

Напоминаем, Меладзе оправдался за свои слова в соцсетях. Он заявил, что мечтает о перемирии между РФ и Украиной и готов отдать на это все силы.

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