Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе в Дубае произнёс фразу "Героям — слава!". Журналист Отар Кушанашвили высказался по этому поводу в своём Telegram-канале.

"Мы — одних мыслей по тьме вопросов, и он, и, смею надеяться, я — люди солнечной ориентации. Но должен ли был говорить публичный человек, столп эстрады то, что он сказал, там, где он это сказал, и то, как он это сделал? НЕТ, НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ", — сказал журналист.

Кушанашвили считает, что публичному человеку не следовало так высказывать свою позицию. Напоминаем, до этого момента Меладзе не комментировал СВО.

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