Ксения Собчак стала жертвой мошенников, которые от её имени просят деньги в долг

Журналистка Ксения Собчак стала жертвой мошеннических действий. От её имени злоумышленники просят дать в долг 180 000 рублей.

Собчак опубликовала фотографию переписки в своём Telegram-канале, где видно как преступники от лица журналистки просят знакомого перевести ей на карту 180 тысяч рублей.

Ксения Анатольевна предупредила всех знакомых и друзей о том, что мошенники от её имени просят денег, якобы для перевода на карту в российский банк.

"От моего имени мошенники обзванивают людей и просят деньги в долг. Не ведитесь!", — предупредила Ксения.

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