Дочь Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантные снимки

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала пикантные снимки в своём блоге.

Популярный телеведущий Иван Ургант после начала СВО ушёл в тень. Шоумен больше не появляется в эфире Первого канала. Его также отстранили от ведения "Золотого Граммофона". Однако его падчерица, которую Иван называет своей дочерью, не собирается уходить в опал. Эрике 22 года, и она живёт в США без опеки родителей. Девушка часто делится в сетях своими креативными фото и видео. Иногда это шокирует её подписчиков.

В католическое Рождество в социальных сетях Эрики появилось её обнаженное фото. Девушка лежит на кровати лицом вниз, а на её теле множество блёсток.

"Никакое оружие, созданное против меня, не будет иметь успеха", — подписала фото Эрика.

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