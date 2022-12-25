Покровский ответил на нападки Драпеко: типа, перед Новым годом на смерть не отправляете?

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский ответил депутату Госдумы Елене Драпеко, которая высказалась о клипе, где родители потеряли сына на СВО.

Роли в клипе исполнили актёр Артур Смольянинов и актриса Чулпан Хаматова.

Звезда фильма "А зори здесь тихие" Елена Драпеко высоко оценила художественную силу клипа, однако порекомендовала воздержаться от просмотра ролика, так как он, по её мнению, может нанести эмоциональную травму.

"Кто же в итоге причиняет боль? Мы, призывая не умирать и не убивать, или вы, делая обратное?" — написал Покровский в своём микроблоге.

Он не понимает, какие конкретно претензии предъявляются к клипу.

"Вас огорчило, что эта тема была поднята именно сейчас? Типа, перед Новым годом на верную смерть не отправляете? Пусть попразднуют напоследок", — высказал свои мысли певец.

Покровский поинтересовался по поводу новой волны мобилизации, слухи о которой активно распространяются в России.

"Кстати, не подскажите, когда начнется вторая волна призыва? В каких числах января? А то ведь у россиян долго праздновать принято. Аж до старого Нового года", — объяснил исполнитель.

Ранее писатель Захар Прилепин прокомментировал клип группы "Ногу свело" с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова, в котором сын погибает на спецоперации на Украине.

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