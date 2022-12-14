Асмус до сих пор живёт с Гариком Харламовым, так как ей некуда съехать

Поклонники актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова недавно с удивлением узнали, что находящиеся в разводе супруги до сих пор живут вместе, в особняке юмориста.

Как выяснили журналисты KP.RU, Кристине Асмус и их общей с Харламовым дочери просто некуда больше съехать. У актрисы и её дочери, как оказалось, действительно нет никакой своей недвижимости в столице. Единственное, чем владеет Асмус — внедорожник Porsche Macan S.

По этой причине артистка продолжает жить в загородном доме своего бывшего мужа, который оплачивает коммунальные услуги за неё и дочь.

Сама Асмус рассказала, что Харламов буквально угрожал ей, не позволяя им с дочерью съехать от него.

Если актриса всё-таки решится покинуть особняк Харламова, ей нужно будет подыскать в Москве съёмную квартиру, или переехать к родителям в Подмосковье, в город Королёв.

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