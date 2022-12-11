Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились
Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины
Продюсер Морозов: причина скандалов Лепса — разрыв с любимой женой
ВС Украины потеряли под Бахмутом порядка 112 танков с конца августа 2022 года
The Wall Street Journal: помощь Киеву будет обходиться США всё дороже
На Угледарском направлении ВСУ спешно стягивают резервные части
Крутой воскресил песни Шатунова: детский хор спел его песни
Прилепин об альбоме солиста группы "Каста": Становится на колени перед украинцем
В ходе боёв у Артёмовска войска ВСУ взорвали железнодорожный мост на трассе М-03

Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё

Шоу-бизнес

Выяснение отношений между актрисой Кристиной Асмус и её бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым уже достаточно долго держит в напряжении поклонников пары.

Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё

Так, какое-то время назад выяснилось, что находящиеся в разводе Асмус и Харламов до сих пор живут вместе, в одном доме, потому что актрисе, по её словам, некуда съехать, ведь бывший супруг до сих пор не обеспечил её и их общего ребёнка жильём.

Блогер Лена Миро выразила большое сомнение в том, что Асмус сама не в состоянии купить себе квартиру или дом. Она напомнила о том, что Асмус — популярная актриса, которая много снимается, и получает за это много денег, так что проблема у звезды сериала "Интерны" явно не в нехватке средств.

"Почему Асмус сама не может купить себе квартирку? Кристина несколько лет снималась в популярном сериале. Играет в театре. Также появилась и в большом метре в кинотеатрах. Это всё - деньги, и немалые. Люди, которые зарабатывают намного меньше, могут себе позволить взять ипотеку и купить жилье. А Кристина не может? Лично я в это не верю, уж простите", — написала Миро в своём ЖЖ.

Поэтому странно, когда востребованная и популярная актриса жалуется на недостаток финансов, отметила Миро. Вероятнее, она просто не хочет съезжать от бывшего супруга, или же мечтает решить свои проблемы за его счёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Последние материалы
Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились
Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины
Продюсер Морозов: причина скандалов Лепса — разрыв с любимой женой
ВС Украины потеряли под Бахмутом порядка 112 танков с конца августа 2022 года
The Wall Street Journal: помощь Киеву будет обходиться США всё дороже
На Угледарском направлении ВСУ спешно стягивают резервные части
Крутой воскресил песни Шатунова: детский хор спел его песни
Прилепин об альбоме солиста группы "Каста": Становится на колени перед украинцем
В ходе боёв у Артёмовска войска ВСУ взорвали железнодорожный мост на трассе М-03
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников