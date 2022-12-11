Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё

Выяснение отношений между актрисой Кристиной Асмус и её бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым уже достаточно долго держит в напряжении поклонников пары.

Так, какое-то время назад выяснилось, что находящиеся в разводе Асмус и Харламов до сих пор живут вместе, в одном доме, потому что актрисе, по её словам, некуда съехать, ведь бывший супруг до сих пор не обеспечил её и их общего ребёнка жильём.

Блогер Лена Миро выразила большое сомнение в том, что Асмус сама не в состоянии купить себе квартиру или дом. Она напомнила о том, что Асмус — популярная актриса, которая много снимается, и получает за это много денег, так что проблема у звезды сериала "Интерны" явно не в нехватке средств.

"Почему Асмус сама не может купить себе квартирку? Кристина несколько лет снималась в популярном сериале. Играет в театре. Также появилась и в большом метре в кинотеатрах. Это всё - деньги, и немалые. Люди, которые зарабатывают намного меньше, могут себе позволить взять ипотеку и купить жилье. А Кристина не может? Лично я в это не верю, уж простите", — написала Миро в своём ЖЖ.

Поэтому странно, когда востребованная и популярная актриса жалуется на недостаток финансов, отметила Миро. Вероятнее, она просто не хочет съезжать от бывшего супруга, или же мечтает решить свои проблемы за его счёт.

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