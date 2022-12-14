Mash: Брат Моисеева Толкач намерен судиться за наследство певца

Стало известно, что старший брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач, намерен судиться на наследство певца. По словам родственника артиста, Борис подвергся психологическому давлению, после чего переписал всё имущество на Сергея Гороха и третьих лиц.

Адвокат семьи Александр Добровинский рассказал, Толкач потребовал провести расследование. Также Маркс намерен выяснить истинные причины того, почему концертному директору и неизвестным лицам досталось всё имущество легендарного танцора, передаёт слова юриста Телеграмм-канал Mash.

Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022 года. Бездыханное тело артиста в квартире обнаружила домработница. По информации источников, певец скончался от третьего инсульта.

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