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Продюсер Ашуров назвал источник дохода Джигана и Самойловой: рекламные контракты

Шоу-бизнес

Продюсер Дмитрий Ашуров назвал основной источник доходов семьи рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. По словам эксперта, звёздная пара пользуется своей популярностью и много зарабатывает на рекламных контрактах.

Продюсер Ашуров назвал источник дохода Джигана и Самойловой: рекламные контракты

Недавно Самойлова и Джиган устроили пышную свадьбу, на которую были приглашены самые известные представители шоу-бизнеса и не только. Более того, процесс мероприятия транслировался в интернете.

По скромным подсчетам, на свадьбу пара истратила около 25 млн рублей. Поклонники семейства, естественно, начали интересоваться источниками доходов звёзд.

Дмитрий Ашуров в беседе с журналистами заявил: Джиган популярный исполнитель, а его супруга — не менее известная блогерша, поэтому у них нет проблем с деньгами. Это и подтверждает роскошный образ жизни.

"В семье Джигана и Самойловой большие траты, и они много лет показывают, что они живут красиво, гламурно, семейно. Конечно, у него есть концертная деятельность, Самойлова — блогер популярный, на чем зарабатывает хорошие средства", — отметил Ашуров.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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