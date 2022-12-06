Киркоров ответил на нападки Шукшиной: Меня критикует эта дура

Филипп Киркоров отреагировал на критику Марии Шукшиной, которая назвала "приступом безвкусицы" игру певца в ремиксе фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

Мария Шукшина негативно отреагировала на новость о том, что роль Ипполита в новой версии комедии Эльдара Рязанова сыграет Филипп Киркоров. Она пренебрежительно назвала артиста "жар-птицей" и удивилась, почему звезда не исполнил роль Нади Шевелёвой.

Король российской эстрады объяснил, что не обращает внимание на нападки.

"А судьи кто? Я понимаю, если бы меня критиковал Федерико Феллини. Когда меня критикует эта дура Шукшина мне как-то … (всё равно)", — выразил своё мнение певец.

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