Филипп Киркоров отреагировал на критику Марии Шукшиной, которая назвала "приступом безвкусицы" игру певца в ремиксе фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром".
Мария Шукшина негативно отреагировала на новость о том, что роль Ипполита в новой версии комедии Эльдара Рязанова сыграет Филипп Киркоров. Она пренебрежительно назвала артиста "жар-птицей" и удивилась, почему звезда не исполнил роль Нади Шевелёвой.
Король российской эстрады объяснил, что не обращает внимание на нападки.
"А судьи кто? Я понимаю, если бы меня критиковал Федерико Феллини. Когда меня критикует эта дура Шукшина мне как-то … (всё равно)", — выразил своё мнение певец.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.