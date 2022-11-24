Мария Шукшина высказалась о ремейке фильма "Ирония судьбы", в котором роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров.
Заслуженная артистка России считает, что съёмки по мотивам комедии Эльдара Рязанова свидетельствуют о "приступ безвкусия" и отсутствии идей в шоу-бизнесе.
"Киркоров — "жарптица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще, даже удивительно, что не в роли Нади. "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Ранее Станислав Садальский высказался о новой версии фильма "Ирония судьбы" с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях.
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