Шукшина о Киркорове в новой "Иронии судьбы": Удивительно, что не в роли Нади

Мария Шукшина высказалась о ремейке фильма "Ирония судьбы", в котором роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров.

Заслуженная артистка России считает, что съёмки по мотивам комедии Эльдара Рязанова свидетельствуют о "приступ безвкусия" и отсутствии идей в шоу-бизнесе.

"Киркоров — "жарптица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще, даже удивительно, что не в роли Нади. "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее Станислав Садальский высказался о новой версии фильма "Ирония судьбы" с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях.