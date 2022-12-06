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Сильно изменившаяся актриса Мельникова оказалась прикована к инвалидной коляске

Шоу-бизнес

Узнать на фото и видео звезду "Бандитского Петербурга" Анастасию Мельникову становится сложно. Актриса сильно изменилась внешне, но чувство юмора осталось при ней, несмотря на то, что несколько месяцев ей пришлось провести в инвалидной коляске.

Сильно изменившаяся актриса Мельникова оказалась прикована к инвалидной коляске

Каких только версий не было в Сети по поводу расплывшейся фигуры Мельниковой. Но правда в том, что некогда стройная актриса перенесла тяжёлое заболевание, подробности которого она рассказала в эфире телеканала "Россия 1" на шоу "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

У Мельниковой диагностировано серьёзное заболевание ног, за два года артистка перенесла четыре операции.

"И после этого был очень тяжёлый коронавирус, и после этого опять лечение, но уже сказали: "Оперировать больше нельзя, теперь будем лечить терапевтически". И я счастлива, что живу здесь, потому что у нас фантастические врачи", — призналась Мельникова.

После операций актриса потеряла возможность ходить и была прикована к инвалидной коляске на несколько месяцев, а между ними была вынуждена принимать гормональные препараты, которые и сказались на лишнем весе.

"Одно время у меня просто шеи не было вообще, у меня от щёк начинались уже плечи. И это действительно было что-то ужасное. И только снимали гормоны и я переходила на какие-то таблетки, начинала худеть, как следующая операция и следующие гормоны", — поделилась Мельникова.

Но шутить она не переставала никогда, даже будучи в гипсе. Она говорила, что и в таком состоянии выглядит очень патриотично: красный лак на ногтях, синие ноги и белый гипс — триколор!

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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