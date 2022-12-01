Агата Муцениеце не хочет, чтобы её ассоциировали с разводом

Многие зрители при упоминании имени Агаты Муцениеце первым делом вспоминают её громкий развод с актёром Павлом Прилучным, с которым девушку связывали 9 лет брака.

Однако Муцениеце, хоть и прекрасно зарабатывает на своём расставании, не хочет, чтобы её ассоциировали именно с этим не самым радостным эпизодом жизни. Артистка надеется, что это когда-нибудь изменится.

"Конечно, ужасно жить с таким шлейфом, но ладно… От темы не устала, но не люблю тот факт, что меня ассоциируют с разводом. Надеюсь, когда-нибудь это канет в Лету", — сказала 33-летняя Муцениеце в программе "Кино в деталях" на СТС.

Муцениеце сразу после болезненного развода стала ведущей популярной передачи на эту тему, и исполнила главную роль в кинокартине "Честный развод". Сама актриса призналась, что её шоу о разводе, которое выходит на YouTube, приносит ей приличный доход.

"Зарабатываю больше как блогер. Доход приносит реклама, которая стоит как один съемочный день. Приятно как блогеру, но обидно как актрисе", — сказала по этому поводу Муцениеце.

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Это страшное слово - "развод"...