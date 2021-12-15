Поклонники опасаются ревности жены Эрнберта после откровенного танца Муцениеце

Поклонники актрисы Агаты Муцениеце давно подозревают её в тайных романтических отношениях с партнёром по шоу "Ледниковый период" Александром Энбертом.

Новые слухи о возможном романе пары были подогреты стриптизом в исполнении Муцениеце во время выступления на "Ледниковом периоде".

По сообщению Радио "КП", эротический танец в исполнении артистки на шесте, установленном посередине ледовой арены, выглядел очень интригующе. Муцениеце была одета в вызывающий укороченный топ и кожаные леггинсы, которые подчёркивали её стройную фигуру.

Зрители с восторгом приветствовали номер пары, устроив ей продолжительную овацию.

Поклонники выразили опасение, что жена Александра Эрнберта, Алеся Данчук, ревнует его к такой эффектной партнёрше. Раньше ей уже задавали подобные вопросы, не ревнует ли она своего супруга к напарнице по танцам на льду. Супруга, с которой фигурист уже 12 лет вместе, сообщила, что она полностью доверяет своего мужу.

"Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать", — ответила она.

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