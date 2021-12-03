Муцениеце рассказала о желании взять ребёнка из детдома

Ещё когда актёр Павел Прилучный был официальным мужем Агаты Муцениеце, он признавался, что предлагал жене усыновить малыша из детдома, но она была к этому не готова.

Сейчас Агата Муцениеце рассказала изданию Starhit, что тогда боялась не справиться с такой ответственностью и не дать приёмному ребёнку ту любовь, которую он ждёт. Она признавала, что это очень серьёзный шаг, требующий взвешенного решения.

"Это не просто весёлое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребёнок из детдома тоже будет вести себя по-разному в тех или иных ситуациях", — делилась опасениями артистка.

Сейчас Муцениеце призналась, что пересмотрела свои взгляды на жизнь, семью и детей. Она рассказала, что ей очень импонирует Анджелина Джоли, которая усыновила нескольких детей из других стран. Она сказала, что была бы не против взять чернокожего малыша.

"Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль ещё не покинула", — поделилась Муцениеце.

При этом актриса призналась, что хотела бы взять малыша из детдома, когда снова выйдет замуж.

"Сейчас вообще жизнь поменялась. Не думала, что у меня не будет мужа. Вот когда найду нового, я это сделаю… Я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму", — рассказала бывшая супруга Павла Прилучного.

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