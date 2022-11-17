Живущая в США дочь Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в мини-юбке и чулках

22-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия, проживающая в США, опубликовала в соцсети фотографию, представ перед подписчиками в откровенном образе.

Дочь Ивана Урганта Эрика Куталия

Девушка расположилась на кровати, стоя на коленях. Для своего наряда она выбрала мини-юбку с леопардовым узором, алую рубашку и чёрный жакет. Чёрные чулки и красные туфли на шпильке дополнили образ.

Один из подписчиков поделился эмоциями в комментариях:

"Что с тобой? Почему такие странные фото, странные позы, странные сторис?… Что с твоим внешним видом и стилем одежды, почему так много пошлости? Что там с тобой сделала Америка?"

Подобные кадры — не новинка в аккаунте Эрики. Летом девушка опубликовала фото в прозрачном платье, сквозь которое поклонники могли рассмотреть нижнее бельё, а в сентябре разместила снимок топлес.