Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в рамках своего концертного тура 5 ноября выступил в Астане. Мероприятие прошло в Центральном концертном зале "Казахстан".
Один из номеров удивил зрителей эпатажным внешним видом артиста: он предстал перед публикой в пёстрых колготках, плотно обтягивающих ноги. Певец скомбинировал их с короткой жилеткой со стразами. Киркоров сопроводил песню танцами в необычном наряде.
В соцсетях распространяются видеокадры номера.
Недавно Филипп Киркоров вновь показал свою нелюбовь к представителям прессы. Народный артист нагрубил журналистке во время интервью.
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