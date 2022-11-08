Российский певец Филипп Киркоров выступил в колготках на концерте в Казахстане

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в рамках своего концертного тура 5 ноября выступил в Астане. Мероприятие прошло в Центральном концертном зале "Казахстан".

Один из номеров удивил зрителей эпатажным внешним видом артиста: он предстал перед публикой в пёстрых колготках, плотно обтягивающих ноги. Певец скомбинировал их с короткой жилеткой со стразами. Киркоров сопроводил песню танцами в необычном наряде.

В соцсетях распространяются видеокадры номера.

Недавно Филипп Киркоров вновь показал свою нелюбовь к представителям прессы. Народный артист нагрубил журналистке во время интервью.