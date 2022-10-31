Киркоров послал журналистку в лучших традициях "розовой кофточки"

Филипп Киркоров снова показал свою нелюбовь к представителям СМИ. Народный артист России грубо ответил журналистке во время интервью.

Король российской эстрады вспомнил былые времена, когда он практиковал публичные конфликты с журналистами.

В очередном интервью певец резко осадил представительницу СМИ в ответ на неприятный ему вопрос.

Беседа начиналась вполне цивилизованно. В Санкт-Петербурге у Киркорова спросили, привозит ли он что-то памятное из поездок. Артист объяснил, что предпочитает привозить из путешествий меню ресторанов.

Уточняющий вопрос пришёлся певцу не по душе.

— Тырите?

— А?

— Тырите?

— Пошла ты в ж…! — такой диалог состоялся между артистом и журналистской.

Это напомнило публике давний скандал, когда Киркорова вывела из себя представительница прессы в розовой кофточке.

Ранее телеведущий Борис Корчевников заявил, что в подрыве Крымского моста косвенно "виноват" Филипп Киркоров.