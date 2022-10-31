Филипп Киркоров снова показал свою нелюбовь к представителям СМИ. Народный артист России грубо ответил журналистке во время интервью.
Король российской эстрады вспомнил былые времена, когда он практиковал публичные конфликты с журналистами.
В очередном интервью певец резко осадил представительницу СМИ в ответ на неприятный ему вопрос.
Беседа начиналась вполне цивилизованно. В Санкт-Петербурге у Киркорова спросили, привозит ли он что-то памятное из поездок. Артист объяснил, что предпочитает привозить из путешествий меню ресторанов.
Уточняющий вопрос пришёлся певцу не по душе.
— Тырите?
— А?
— Тырите?
— Пошла ты в ж…! — такой диалог состоялся между артистом и журналистской.
Это напомнило публике давний скандал, когда Киркорова вывела из себя представительница прессы в розовой кофточке.
Ранее телеведущий Борис Корчевников заявил, что в подрыве Крымского моста косвенно "виноват" Филипп Киркоров.
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