Галкин* отреагировал на признание его иноагентом в России: совестью не торгую

Известный юморист Максим Галкин*, признанный накануне иностранным агентом в России, прокомментировал получение им этого статуса. Он записал обращение в своей соцсети.

Шоумен заявил, что не занимается политической деятельностью, а только политической сатирой, причём делает это уже 28 лет.

Он отметил, что если обращается к своим подписчикам "вне жанра", то делает это абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой. И за это ему никто не платит.

"Министерство юстиции, искренность и честность не оплачиваются у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю своё мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — заявил артист.

Он также добавил, что когда-то получал деньги с Украины, но было этого много лет назад, когда там были концерты.

Признание иноагентом Галкин*, назвал надуманным поводом.

Какие цели преследуются, и почему это происходит, я не знаю, но отказываться от шуток над политиками не буду, как шутил, так и буду шутить, заключил артист.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.