Максима Галкина признали в России иностранным агентом

Шоумен Максим Галкин пополнил пятничный список иноагентов.

Супруг Аллы Пугачёвой включён в список физлиц-иноагентов. Юморист, который открыто выступает против спецоперации на Украине, по мнению государства, делает что-то в интересах других стран или иностранных структур.

Максим Галкин позволил себе негативно оценить действия российской армии на Украине. Свою позицию он доносит в постах и роликах в социальных сетях.

Кроме того, артист ведёт активную гастрольную деятельность за границей. На своих концертах муж Примадонны высмеивает российскую власть и принимаемые ей решения.

Алла Пугачёва с детьми вернулась в Россию перед новым учебным годом, тогда как Галкин продолжил колесить по миру с гастролями.

Ранее Алла Пугачёва записала видеообращение для Галкина в условиях вынужденной разлуки.