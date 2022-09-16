Шоумен Максим Галкин пополнил пятничный список иноагентов.
Супруг Аллы Пугачёвой включён в список физлиц-иноагентов. Юморист, который открыто выступает против спецоперации на Украине, по мнению государства, делает что-то в интересах других стран или иностранных структур.
Максим Галкин позволил себе негативно оценить действия российской армии на Украине. Свою позицию он доносит в постах и роликах в социальных сетях.
Кроме того, артист ведёт активную гастрольную деятельность за границей. На своих концертах муж Примадонны высмеивает российскую власть и принимаемые ей решения.
Алла Пугачёва с детьми вернулась в Россию перед новым учебным годом, тогда как Галкин продолжил колесить по миру с гастролями.
Ранее Алла Пугачёва записала видеообращение для Галкина в условиях вынужденной разлуки.
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