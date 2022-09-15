Пугачёва записала видеообращение для Галкина в условиях вынужденной разлуки

Разлучённые супруги Алла Пугачёва и Максим Галкин общаются друг с другом посредством видео. Одно из таких трогательных видеообращений шоумен опубликовал в социальных сетях.

Примадонна записала для мужа кадры, на которых двойняшки Гарри и Лиза Галкины завтракают перед школой. На видео дети трогательно называют отца "пасей", а маму "мамасей".

Певица интересуется у детей, до какого времени они будут находиться в школе. Гарри объясняет матери, что они задержатся в учебном заведении до вечера.

"Труженики вы мои", — хвалит наследников Алла Борисовна.

После начала спецоперации на Украине звёздная чета отправилась сначала в Израиль, а затем в Латвию. Народная артистка СССР вернулась на родину с детьми к новому учебному году, тогда как шоумен продолжил гастролировать по миру.

Ранее Галкин признался, что разлука с Аллой Пугачёвой заставила его пересматривать старые фотографии с Примадонной.