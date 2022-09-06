Соловьёв призвал посадить желающую вернуться в Россию Татьяну Лазареву*

Телеведущий Владимир Соловьёв призвал посадить в тюрьму актрису Татьяну Лазареву* за то, что она предала Родину.

Журналист прокомментировал условия возвращения в Россию, которые поставила Лазарева*. Ранее она выразила уверенность, что с неё снимут статус иностранного агента, и тогда она сможет вернуться домой.

"Статус снять? Никогда! Сажать!" — подчеркнул Соловьёв в эфире "Соловьев LIVE"

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.