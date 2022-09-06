Телеведущий Владимир Соловьёв призвал посадить в тюрьму актрису Татьяну Лазареву* за то, что она предала Родину.
Журналист прокомментировал условия возвращения в Россию, которые поставила Лазарева*. Ранее она выразила уверенность, что с неё снимут статус иностранного агента, и тогда она сможет вернуться домой.
"Статус снять? Никогда! Сажать!" — подчеркнул Соловьёв в эфире "Соловьев LIVE"
*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.
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