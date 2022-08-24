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Экс-депутат Худяков о трусости Галкина: "Это, конечно, комедия абсурда"

Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин, несмотря на свою горячую поддержку Украины издалека, не обещает порадовать визитом своих поклонников в этой стране, а на все просьбы приехать упорно молчит.

Экс-депутат Худяков о трусости Галкина: "Это, конечно, комедия абсурда"

По мнению бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, в этой своей двойственности и любви на расстоянии Галкин выглядит очень нелепо.

"Это, конечно, комедия абсурда, когда из "пропахшего нафталином” клоуна из России, женатого на пожилой даме (совсем как панъевропейский в плане ценностей Макрон — там, правда, Брижит еще и его учительница), делают "мировую звезду” западные медиа. И заодно — апофеоз самолюбования", — написал Худяков в своём блоге.

До этого бывший депутат напомнил, что если Галкин всё-таки надумает вернуться в России, на него сразу же по прилёту в Москву заведут уголовное дело "за особые заслуги".

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Автор: Светлана Нерадовская
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