Экс-депутат Худяков о трусости Галкина: "Это, конечно, комедия абсурда"

Юморист Максим Галкин, несмотря на свою горячую поддержку Украины издалека, не обещает порадовать визитом своих поклонников в этой стране, а на все просьбы приехать упорно молчит.

По мнению бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, в этой своей двойственности и любви на расстоянии Галкин выглядит очень нелепо.

"Это, конечно, комедия абсурда, когда из "пропахшего нафталином” клоуна из России, женатого на пожилой даме (совсем как панъевропейский в плане ценностей Макрон — там, правда, Брижит еще и его учительница), делают "мировую звезду” западные медиа. И заодно — апофеоз самолюбования", — написал Худяков в своём блоге.

До этого бывший депутат напомнил, что если Галкин всё-таки надумает вернуться в России, на него сразу же по прилёту в Москву заведут уголовное дело "за особые заслуги".