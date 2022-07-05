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Депутат Худяков: Максим Галкин переоформляет свои активы на Аллу Пугачёву

Шоу-бизнес

Депутат Роман Худяков заявил, что Максим Галкин переоформляет свои активы на Аллу Пугачёву.

Депутат Худяков: Максим Галкин переоформляет свои активы на Аллу Пугачёву

По мнению Худякова, Галкину пора остановиться и подумать над своими поступками, которые выходят за рамки. По словам депутата, у шоумена плохо с головой. Получив известность в России, Галкин продолжает оскорбительно шутить в адрес РФ и армии. Депутат заявил, что Галкин наговорил уже себе на статью.

"Скажем прямо, Максим — преступник, тиражирующий ложь в хоре вражеской пропаганды. Михаил Задорнов, будь он жив, дал бы своему протеже если и не в морду, то по мозгам, как он умел", — посетовал депутат в личном блоге.

Худяков задался вопросом, а где Алла Пугачёва? По мнению депутата, "ничтожный самовлюблённый Галкин" уничтожил певицу.

"Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнёт ему рот, придётся лично набить ему лицо — чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма", — пишет Худяков.

Депутат заявил, что сейчас Галкин живёт в арендуемом Пугачёвой доме в Прибалтике и параллельно переоформляет свои активы на певицу, чтобы она продала всю недвижимость без потерь.

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Автор: Юлиана Смирнова
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