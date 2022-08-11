Лоза о признании России "спонсором терроризма": "Собака лает — ветер носит"

Известный исполнитель Юрий Лоза прокомментировал решение латвийских парламентариев объявить Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм". Музыкант счёл этот шаг предсказуемым.

"Моя жизнь от этого не изменится. Собака лает — ветер носит", — сказал автор, слова которого передаёт Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что западные политики продолжат действовать недружественно по отношению к нашей стране. Также Лоза, оценивая антироссийский курс Риги, процитировал Игоря Карпова, который назвал Британию постоянным врагом РФ.

Ранее парламент Латвии признал Россию "спонсирующим терроризм государством". Также депутаты призвали запретить выдавать шенген гражданам нашей страны.