Лоза назвал чепухой идею депутата конфисковать имущество уехавших из РФ звёзд

Известный композитор Юрий Лоза в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение российского парламентария Ивана Сухарева конфисковать имущество звёзд, которые уехали из страны и не заплатили налоги.

"Чепуха. Ерунда полная. Что за методы такие? Они платили налоги, давали деньги строителям. Что за большевистская система такая: взять всё, разделить?! Что политики предлагают делать с этим имуществом?" — сказал певец.

По его словам, содержать дом в элитном посёлке в случае отъезда невыгодно. Как отметил музыкант, звёзды, которые покинули Россию, сами продадут недвижимость.

"Мы же возмущались, когда за рубежом конфисковали наше имущество и заморозили российские деньги. Не стоит поступать аналогично. Давайте вести себя цивилизованно", — заключил Лоза.

Ранее Сухарев заподозрил комиков Максима Галкина, Ивана Урганта и других популярных личностей, которые не находятся на территории РФ, в неуплате налогов и призвал после проверок конфисковать имущество звёзд.

"Здесь нет никаких репрессивных мер", — подчеркнул член ГД, слова которого приводит KP.RU.