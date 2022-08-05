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Лоза назвал чепухой идею депутата конфисковать имущество уехавших из РФ звёзд

Шоу-бизнес

Известный композитор Юрий Лоза в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение российского парламентария Ивана Сухарева конфисковать имущество звёзд, которые уехали из страны и не заплатили налоги.

Лоза назвал чепухой идею депутата конфисковать имущество уехавших из РФ звёзд

"Чепуха. Ерунда полная. Что за методы такие? Они платили налоги, давали деньги строителям. Что за большевистская система такая: взять всё, разделить?! Что политики предлагают делать с этим имуществом?" — сказал певец.

По его словам, содержать дом в элитном посёлке в случае отъезда невыгодно. Как отметил музыкант, звёзды, которые покинули Россию, сами продадут недвижимость.

"Мы же возмущались, когда за рубежом конфисковали наше имущество и заморозили российские деньги. Не стоит поступать аналогично. Давайте вести себя цивилизованно", — заключил Лоза.

Ранее Сухарев заподозрил комиков Максима Галкина, Ивана Урганта и других популярных личностей, которые не находятся на территории РФ, в неуплате налогов и призвал после проверок конфисковать имущество звёзд.

"Здесь нет никаких репрессивных мер", — подчеркнул член ГД, слова которого приводит KP.RU.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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