Известный шеф-повар Александр Белькович в шоу "ОК на связи!" рассказал о любимых продуктах и крупном обмане со стороны партнёра.
"Я очень люблю настоящую еду, не нужно забивать настоящий продукт чем-то. Если он сезонный, очень полезный, то лучше его просто съесть", — подчеркнул ресторатор.
Вместе с этим он заявил, что ошибаться способен любой человек. Телеведущий привёл в качестве примера свою попытку создать кондитерскую с капкейками. По мнению Бельковича, тогда он "опередил рынок".
"Я вложил все свои деньги, которые были у меня на тот момент, взял кредит, а получилось, что партнёр обманул, сам бизнес не пошёл", — сказал блогер.
Также он отметил, что готовит с шести лет. В детстве шеф-повар перемешивал снег со сгущёнкой и угощал близких сорбетом.
"Когда мне было девять лет, родители приходили домой, а у них уже был ужин на столе", — подчеркнул Белькович.
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