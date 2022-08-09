Шеф-повар Белькович: "Если продукт сезонный, лучшего его просто съесть"

Известный шеф-повар Александр Белькович в шоу "ОК на связи!" рассказал о любимых продуктах и крупном обмане со стороны партнёра.

"Я очень люблю настоящую еду, не нужно забивать настоящий продукт чем-то. Если он сезонный, очень полезный, то лучше его просто съесть", — подчеркнул ресторатор.

Вместе с этим он заявил, что ошибаться способен любой человек. Телеведущий привёл в качестве примера свою попытку создать кондитерскую с капкейками. По мнению Бельковича, тогда он "опередил рынок".

"Я вложил все свои деньги, которые были у меня на тот момент, взял кредит, а получилось, что партнёр обманул, сам бизнес не пошёл", — сказал блогер.

Также он отметил, что готовит с шести лет. В детстве шеф-повар перемешивал снег со сгущёнкой и угощал близких сорбетом.

"Когда мне было девять лет, родители приходили домой, а у них уже был ужин на столе", — подчеркнул Белькович.