Галкин показал подписчикам огород с огурцами и кабачками в Юрмале

Уехавшие за границу Максим Галкин и Алла Пугачёва сейчас живут в Юрмале, наслаждаясь там солнечной погодой и огородными хлопотами.

Как выяснилось, звёздное семейство выращивает на своём приусадебном участке в Латвии самые разные овощи. Об этом рассказал сам Галкин, проведя для своих поклонников виртуальную экскурсию по своему огороду.

Юморист с гордостью демонстрировал выросшие на огороде в Юрмале огурцы, кабачки и помидоры.

"У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой. Прямо захотелось даже сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо. Кстати!" — эмоционально описывал огород и теплицы Галкин.

С тех пор, как Галкин и Пугачёва уехали из России в самом начале спецоперации, они несколько месяцев прожили в Израиле, а теперь отдыхают в Латвии, сняв ту же самую роскошную двухэтажную виллу, что и все предыдущие годы. Скоро Галкин отправится в запланированные гастроли по другим странам Прибалтики, в Европу, США и Австралию.