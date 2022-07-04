Галкину досталось от Поплавской, сравнившей его с сытно жившей в РФ свиньёй

Актриса Яна Поплавская жёстко раскритиковала шоумена Максима Галкина, который в числе других российских звёзд уехал из России с началом спецоперации на Украине.

Поплавская напомнила сбежавшим знаменитостям об их сытой жизни в России и заработанных именно здесь немалых деньгах.

Артистка сравнила вещающих из-за границы российских звёзд с "хрюкающими свиньями".

"Каждая свинья говорит о своей правде. Но не говорит, а хрюкает. Но до этого ведь жрала тут, пила тут, сытно жила тут. А что случилось, ребята? Я думаю, эти люди, вот те звезды, они заврались", — высказала своё мнение Поплавская в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Актриса убеждена, что сбежавшими знаменитостями руководил исключительно страх потерять источник своего дохода, и желание найти аналогичный новый, пока не поздно.

"Они так долго были у кормушки, что в какой-то момент испугались и подумали, что мы проиграем. А значит, нужно быстренько надевать другую одежду, чтобы получить работу, которая будет их кормить", — добавила Поплавская.