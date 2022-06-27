Поплавская не считает израильские шутки Галкина над Россией уместными

Актрисе Яне Поплавской кажутся неуместными шутки юмориста Максима Галкина над Россией и её гражданами, которые в большом количестве появляются в его израильских выступлениях.

Артистке такое поведение показалось лицемерным. Она полагает, что как минимум некорректно шутить над страной, где Галкин был так любим и востребован.

Вдобавок ко всему пародии шоумена на первых лиц РФ проникнуты ненавистью и исполняются неталантливо, считает Поплавская.

"Мне кажется странным, что человек так яростно, с ненавистью и неталантливо пародирует Владимира Владимировича Путина и других персон, которым подобострастно служил и невероятно был счастлив, что попал в круг избранных… Пародии на Зеленского, теперь на Путина! Как на два стула ни садись, между стульями яйца будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило", — сказала Поплавская.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль в самом начале спецоперации на Украине, и теперь он активно даёт концерты в разных городах этой страны. Далее у Галкина в планах выступления в Европе, а в сентябре он поедет работать своих поклонников в Австралию, Новую Зеландию, а потом в США.