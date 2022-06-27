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Поплавская не считает израильские шутки Галкина над Россией уместными

Шоу-бизнес

Актрисе Яне Поплавской кажутся неуместными шутки юмориста Максима Галкина над Россией и её гражданами, которые в большом количестве появляются в его израильских выступлениях.

Поплавская не считает израильские шутки Галкина над Россией уместными

Артистке такое поведение показалось лицемерным. Она полагает, что как минимум некорректно шутить над страной, где Галкин был так любим и востребован.

Вдобавок ко всему пародии шоумена на первых лиц РФ проникнуты ненавистью и исполняются неталантливо, считает Поплавская.

"Мне кажется странным, что человек так яростно, с ненавистью и неталантливо пародирует Владимира Владимировича Путина и других персон, которым подобострастно служил и невероятно был счастлив, что попал в круг избранных… Пародии на Зеленского, теперь на Путина! Как на два стула ни садись, между стульями яйца будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило", — сказала Поплавская.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль в самом начале спецоперации на Украине, и теперь он активно даёт концерты в разных городах этой страны. Далее у Галкина в планах выступления в Европе, а в сентябре он поедет работать своих поклонников в Австралию, Новую Зеландию, а потом в США.

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Автор: Светлана Нерадовская
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