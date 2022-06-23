Эвелина Блёданс выразила соболезнования в связи со смертью Шатунова

В неожиданную смерть солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова не могут поверить ни поклонники, ни его коллеги. Актриса, певица и телеведущая Эвелина Блёданс - одна из них.

В беседе с Pravda.Ru Блёданс призналась, что не была знакома с Шатуновым, и личных воспоминаний, связанных с ним, у неё нет, поэтому она может принести лишь искренние соболезнования от того, что один за одним уходят из жизни легендарные артисты.

Артистка вспомнила, как Шатунова боготворили поклонницы, а на песнях "Ласкового мая" выросло целое поколение.

"Это кумир целого поколения. По нему умирали все девочки всей страны. У него "Белые розы".(напевает) Да-да-да. Это же "Ласковый май"! Ну что вы! Это культовая группа! Культовая группа целого поколения, которое выросло на этих песнях, и целовалось, и обнималось, и танцевало на дискотеках. И помните, сколько было этих клонов, ездили по стране, поддельные. И, конечно, очень-очень жаль человека. Но ярко прожил", — с грустью сказала Блёданс.

Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня в возрасте 48 лет. Его директор сообщил, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.