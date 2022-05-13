Музыкальный критик Остудин надеется, что программу "Вечерний Урагнт" не закроют

Музыкальный критик Алексей Остудин надеется, что программу "Вечерний Урагнт" не закроют.

В Сети активно обсуждают скорое закрытие вечерней программы "Вечерний Ургант". Появилась информация, что в телецентре "Останкино" заметили, как разбирают декорации "Вечернего Урганта". Корреспонденты "МК" связались с пресс-службой Первого канала и спросили, реально ли дела обстоят так, как о них пишут в Сети.

"Собачья чушь", — заявил представитель Первого канала.

Музыкальный критик Алексей Остудин в беседе с "МК" отметил, что не все телеведущие способны справиться с подобным форматов. От ведущего требуется умение импровизировать, ирония и чувство юмора. Так, например, телеведущие западных аналогов — это артистичные и яркие люди, которые являются бессменными ведущими вечерних шоу.

"Для Первого канала "Вечерний Ургант" было делом чести, потому что у них получилось", — заявил Остудин.

Критик напомнил, что программу создавал не один Иван. "Вечерний Ургант" — это большая творческая команда, члены которой занимаются каждый своим делом.

"Причем там даже случились сценки, как с Джеки Чаном, когда он изображал гастарбайтера в коридорах "Останкино". Интервью с российскими артистами проходили не типично, как мы привыкли. Перед артистами никто не стелился", — подметил критик.

Остудин выразил надежду, что "Вечерний Ургант" не закроют, потому что, по его мнению, программу будет нечем заменить.

"Что там смотреть? Очередное политическое шоу? Если программу закроют, то это будет очень большая потеря не только для Первого канала, но и для всего российского телевидения", — сказал Остудин.