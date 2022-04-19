Пользователи назвали Собчак "бескультурщиной" за поведение в аэропорту

Пользователей Сети возмутило поведение тележурналистки Ксении Собчак в зале ожидания аэропорта, о чём они поспешили сообщить на её страницах в соцсетях.

Поводом для критики в адрес Собчак стало опубликованное ею видео, на котором она в ожидании своего рейса в аэропорту сидит в зале ожидания, положив на стол ноги в кроссовках.

"Продолжаем наше путешествие по аэропортам Европы", — подписала свой пост блогер.

Этот момент задел её поклонников, которые назвали такое поведение "позором", а её саму — "бескультурщиной".

"Вот так опозорилась на чужбине", "Вы же из известной семьи. Неужели вас этому учили", "Как вам не стыдно так себя вести!", "Посади свинью за стол…" — не смогли скрыть своего возмущения фанаты.

Собчак проигнорировала эти комментарии, добавив, что находится в Риге в рабочей командировке. По словам блогера, её встречают в этом городе "как родную", украсив её постель в рижском отеле лепестками роз.