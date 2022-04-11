Анна Хилькевич: если я уеду за рубеж, меня запишут в предатели родины

Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему остаётся в России, в то время как многие её коллеги по цеху уезжают за границу.

Хилькевич объяснила, что если бы она уехала даже ненадолго, россияне сразу же приписали бы её к "сбежавшим" и "предателям родины".

"Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России", — заявила Хилькевич в разговоре с "МК".

Актриса заверила, что любит свою страну и является настоящей патриоткой, не собирается получать иностранное гражданство и будет делать для России всё, что в её силах, отдавая стране свою "энергию и ресурсы".

Многие российские звёзды спешно покинули Россию после начала спецоперации на Украине под предлогом "запланированного отпуска". За границу в числе прочих уехали Алла Пугачёва и Максим Галкин, Эммануил Виторган, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Ксения Собчак и другие.