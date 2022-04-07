Макаревич заступился за уехавших звёзд: "Россия — они, а не вы"

Андрей Макаревич поддержал Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Чулпан Хаматову и остальных знаменитостей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич заступился за тех, кто покинул Россию. Музыкант резко отозвался о тех, кто злорадствует по поводу отъезда артистов за рубеж. Макаревич считает, что страна многое потеряла, когда уехали знаменитые люди.

"Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, ***. Потому что Россия — они, а не вы", — выразил своё мнение Макаревич в своём микроблоге.

Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми проживают сейчас в Израиле. Там же обосновался и сам Андрей Макаревич с супругой и новорождённым сыном.

Чулпан Хаматова приняла решение переехать в Латвию, где у неё есть загородный дом. Рената Литвинова уехала к дочери в Бельгию.

Сетевые злопыхатели призывают к тому, чтобы отрезать путь эмигрантам назад в Россию.