Уилл Смит подал в отставку после инцидента на кинопремии "Оскар"

Звезда Голливуда Уилл Смит отказался от членства в Американской киноакадемии, организующей кинопремию "Оскар".

Уилл Смит покинул ряды киноакадемии США из-за конфликта с комиком Крисом Роком.

"Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей их возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце", — заявил американский актёр, объясняя свой уход из кинематографического объединения.

Президент Академии Дэвид Рубин подтвердил, что принял отставку Смита. При этом провинившегося актёра всё равно ожидает дисциплинарное расследование.

28 февраля на церемонии вручения кинопремии "Оскар" произошёл скандальный инцидент. Ведущий Крис Рок неудачно пошутил над внешностью супруги Уилла Смита, за что получил от актёра звонкую пощёчину.