Уилл Смит ударил ведущего церемонии "Оскара" за шутку над женой актёра

Неприятный инцидент произошёл на церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар". Ведущий Крис Рок неудачно пошутил над причёской жены актёра Уилла Смита, за что получил от звезды кулаком по лицу.

Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения Оскара 2022

Ведущий премии в шутку заявил, что супруге актёра Джейде Пинкетт-Смит впору сниматься в новом фильме "Солдат Джейн-2" из-за проблем с волосами.

"Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн-2", — заявил со сцены Рок, трансляцию вёл телеканал АВС.

Сначала Смит посмеялся вместе с залом над шуткой, но, заметив реакцию жены, не сдержался, поднялся на сцену и ударил Криса Рока по лицу. В трансляции тут же отключили звук и вернули только тогда, когда участники "потасовки" успокоились.

К слову, Уилл Смит получил престижную статуэтку за фильм "Король Ричард".