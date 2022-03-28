Неприятный инцидент произошёл на церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар". Ведущий Крис Рок неудачно пошутил над причёской жены актёра Уилла Смита, за что получил от звезды кулаком по лицу.
Ведущий премии в шутку заявил, что супруге актёра Джейде Пинкетт-Смит впору сниматься в новом фильме "Солдат Джейн-2" из-за проблем с волосами.
"Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн-2", — заявил со сцены Рок, трансляцию вёл телеканал АВС.
Сначала Смит посмеялся вместе с залом над шуткой, но, заметив реакцию жены, не сдержался, поднялся на сцену и ударил Криса Рока по лицу. В трансляции тут же отключили звук и вернули только тогда, когда участники "потасовки" успокоились.
К слову, Уилл Смит получил престижную статуэтку за фильм "Король Ричард".
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