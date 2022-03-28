На церемонии вручения "Оскара" провели минуту молчания из-за Украины

Организаторы церемонии вручения престижных кинопремий "Оскар" прервали трёхчасовую трансляцию и объявили минуту молчания из-за событий на Украине.

Руководство премии призвало участников церемонии помочь Украине "всеми возможными средствами".

"Мы хотели бы провести минуту молчания, чтобы показать нашу поддержку народу Украины, который столкнулся со вторжением, конфликтом и предосудительным отношением внутри границ своей же страны, — прозвучало в прямом эфире телеканала ABC, который вёл прямую трансляцию. — Мы вместе — глобальное сообщество — можем сделать больше. Мы просим вас поддержать Украину любым возможным способом".

Интересно, что в обращении к участникам премии ни разу не прозвучало упоминание России. После минуты молчания трансляцию награждения продолжили.