Организаторы церемонии вручения престижных кинопремий "Оскар" прервали трёхчасовую трансляцию и объявили минуту молчания из-за событий на Украине.
Руководство премии призвало участников церемонии помочь Украине "всеми возможными средствами".
"Мы хотели бы провести минуту молчания, чтобы показать нашу поддержку народу Украины, который столкнулся со вторжением, конфликтом и предосудительным отношением внутри границ своей же страны, — прозвучало в прямом эфире телеканала ABC, который вёл прямую трансляцию. — Мы вместе — глобальное сообщество — можем сделать больше. Мы просим вас поддержать Украину любым возможным способом".
Интересно, что в обращении к участникам премии ни разу не прозвучало упоминание России. После минуты молчания трансляцию награждения продолжили.
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